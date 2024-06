Prefeitura de Itabuna e FICC divulgam nova tabela de valores do Edital de Credenciamento de artistas

Na terça-feira passada, dia 4, a Prefeitura de Itabuna-BA, por meio da Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania (FICC), divulgou a nova tabela de valores do Edital de Credenciamento de artistas, bandas, grupos musicais e músicos interessados em participar dos eventos culturais do município neste ano. A divulgação ocorreu no Centro de Cultura Adonias Filho.

Isso só demonstra o avanço que está acontecendo na cidade e a preocupação da gestão do prefeito de Augusto Castro (PSD) em manter o compromisso de valorização da cultura local, criando um ambiente culturalmente mais rico e economicamente mais dinâmico.

O Edital é anual e possibilita que os credenciados participem de eventos culturais promovidos pelo município, como Ita Pedro, Natal de Luzes e Sonhos, Celebra Itabuna, Circuito Kids, Lavagem do Beco do Fuxico.

Além disso, se tornam aptos a apresentações musicais de diversos ritmos: axé, samba, pagode, forró, arrocha, pisadinha, sertanejo, marchinhas, rock, pop-rock e Música Popular Brasileira (MPB).

O documento especifica o objeto principal e as condições de credenciamento, além dos documentos e requisitos necessários, critérios de avaliação, termos de execução cultural dos credenciados e outros temas pertinentes.

“Essa é uma grande oportunidade para nossos artistas locais e regionais que poderão participar de maneira democrática dos eventos e festas promovidos pela Prefeitura de Itabuna não só realizados em calendário festivos, mas em todas as ações culturais através da FICC, nesse caso específico, a música”, afirma o presidente da Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania, Aldo Rebouças.

“A iniciativa visa valorizar a diversidade cultural da cidade, envolvendo os artistas nas ações culturais ao longo de todo o ano e não apenas durante os festivais tradicionais” , ressaltou.

As inscrições para os interessados só começarão após a publicação do Edital de Credenciamento, prevista para ocorrer até sexta-feira, dia 7, na edição eletrônica do Diário Oficial da FICC, no endereço: SAI – Diário Oficial – Fundacão Itabunense de Cultura e Cidadania FICC (ficcitabuna.ba.gov.br)