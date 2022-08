Prefeitura de Itabuna e FICC promovem votação online do Troféu Ita Pedro por 

A Prefeitura de Itabuna, por meio da Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania (FICC), está promovendo a premiação de artistas e bandas que se apresentaram no Ita Pedro – Melhor São Pedro de Todos Os Tempos, que aconteceu de 30 de junho a 3 de julho. A votação popular está disponível na Bio do Instagram do Ita Pedro até esta sexta-feira, dia 5.

Ao todo, são três categorias que recebem a votação: Ouro da Casa, Melhor Show e Atração Revelação. Na categoria Ouro da Casa, estão concorrendo locais, dentre eles: Cacau com Leite, Cris Lima, Pegada X, Kaio Oliveira, Neto LX, Lordão, Sinho Ferrary, Noberto Curvelo, Trio da Huanna e Neto Gasparzinho.

Na categoria Melhor Show: as bandas e artistas nacionais: Alcymar Monteiro, Zé Vaqueiro, Harmonia do Samba, MC Rogerinho, Batista Lima, Solange Almeida, Tarcísio Acordeon, Eber Lima e Miguel, João Gomes, Marcynho Sensação, Lá Fúria, Kart Love, Bell Marques e Thiago Brava.

Na categoria Atração Revelação, à premiação concorrem: Cris Mel, Originais do Forró, A Tarraxada, Pegada X e Cristal Som.

“A ideia é justamente consolidar ainda mais a marca Ita Pedro – Melhor São Pedro de Todos Os Tempos. Todo grande evento sempre tem uma marca para fixar”, disse o diretor-presidente da FICC, Aldo Rebouças.

Segundo ele, “essa premiação é concedida de forma simbólica, mas expressa aquele momento em que esses artistas e bandas estiveram na nossa cidade e se apresentaram. Para os artistas locais e da região é mais uma valorização e reconhecimento”, acrescentou.

O titular da FICC completa que o Ita Pedro foi um grande evento, uma marca que já nasceu grandiosa, inclusive concorre a um título de um dos grandes eventos juninos realizados no Nordeste e não apenas no sul da Bahia.