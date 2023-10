Prefeitura de Itabuna e Governo da Bahia vão entregar moderno CTI no Hospital de Base

Prefeitura de Itabuna e o Governo da Bahia vão entregar nesta quarta-feira, dia 25, às 11 horas, o Centro de Terapia Intensiva (CTI II) do Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães. Com isso, será finalizada a primeira etapa das obras de reforma, ampliação e modernização da unidade hospitalar administrada pela Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna (FASI).

A solenidade contará com a participação do prefeito Augusto Castro (PSD) e de autoridades estaduais e municipais. Junto com a requalificação do CTI, foram construídos nesta fase os módulos provisórios do Centro Administrativo e parte do Pronto-Socorro, cujo local de acesso foi alterado.

Todas essas mudanças foram necessárias para dar segmento à 2ª etapa do projeto, liderado pela SESAB, com a demolição da frente do prédio antigo, sob a supervisão da equipe de engenharia do hospital para garantir a segurança dos pacientes e colaboradores da unidade.

O foco a partir de agora será a ampliação da unidade hospitalar com a construção do novo prédio, seguido de reformas pontuais em sua parte interna. Vale salientar, que mesmo em meio aos transtornos que uma obra desse porte traz, o Hospital de Base permanece em pleno funcionamento 24 horas.

Essa é a primeira vez que a instituição, administrada pela Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna (FASI), passa por uma reforma para a modernização de suas instalações desde que foi inaugurada em 27 de setembro de 1998. A obra, orçada em quase R$ 60 milhões, é fruto da parceria da gestão do prefeito Augusto Castro com o Governo do Estado.

A responsabilidade e a execução das obras são da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (SESAB) e da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Bahia (CONDER).

As intervenções incluem as unidades de urgência e emergência, 20 leitos de UTI, seis salas cirúrgicas, unidade de apoio ao diagnóstico (tomografia, raio x, ultrassom, endoscopia e ressonância magnética), além de melhorias nos setores administrativos.

O Hospital de Base é “Portas Abertas” para urgência e emergência e sua gestão é municipal, sendo considerado um dos mais importantes equipamentos públicos de saúde do interior da Bahia.