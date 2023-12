Prefeitura de Itabuna e Governo do Estado inauguram novo CTI do Hospital de Base

A Prefeitura de Itabuna e o Governo do Estado, através da Secretaria de Saúde da Bahia (SESAB), inauguram nesta quarta-feira, dia 6, às 9h, o novo Centro de Terapia Intensiva (CTI II) do Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, instituição administrada pela Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna (FASI).

O evento vai contar com a participação da secretária estadual de Saúde, Roberta Silva de Carvalho Santana, do prefeito Augusto Castro (PSD), da secretária municipal de Saúde, Lívia Mendes Aguiar, diretores-executivos da FASI, além de autoridades locais e convidados.

A requalificação do CTI II marca o fim da primeira etapa das obras de requalificação, ampliação e modernização da unidade hospitalar realizadas pelo Governo do Estado, com investimentos de quase R$ 60 milhões. Nesta fase, também foram construídos os módulos provisórios do Centro Administrativo e parte do Pronto-Socorro.

Estrutura

Além das obras de requalificação, o Governo do Estado também investiu cerca de R$ 1,2 milhões em equipamentos de última geração tecnológica para a montagem do novo CTI. Todo o material foi entregue pela SESAB no último dia 2 na presença da equipe de engenharia e de manutenção do Hospital de Base.

A responsabilidade e a execução das obras no Hospital de Base são da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (SESAB) e da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Bahia (CONDER).

As intervenções incluem as unidades de urgência e emergência, 20 leitos de UTI, seis salas cirúrgicas, unidade de apoio ao diagnóstico (tomografia, raios-x, ultrassom, endoscopia e ressonância magnética), além de melhorias nos setores administrativos.

O diretor-presidente da FASI, Roberto Pacheco Jr, comentou que “graças à forte parceria da atual gestão municipal liderada pelo prefeito Augusto Castro com o Governo da Bahia, o Hospital de Base está cada vez mais se estruturando para prestar um serviço de qualidade à população de Itabuna e municípios pactuados no Sistema Único de Saúde (SUS)”.

Vale salientar que mesmo em meio aos transtornos que obras e serviços desse porte trazem, o Hospital de Base permanece em pleno funcionamento 24 horas para a prestação direta de serviços de urgência e emergência aos 22 municípios da microrregião de Itabuna e por meio da Central de Regulação aos demais.