Prefeitura de Itabuna e Objetiva divulgam resultados do Concurso Público

Prefeitura de Itabuna e a Objetiva Concursos divulgaram na edição eletrônica do Diário Oficial desta segunda-feira, dia 5, o resultado final do Concurso Público nº 01/2023, conforme os Anexos II, III e IV deste edital.

Depois de processados todos os resultados e empates conforme os critérios estipulados pelo Edital de Abertura das Inscrições, torna-se desnecessária a realização de sorteio de desempate (último critério de desempate previsto pelo Edital de Abertura das Inscrições).

Segundo o Edital nº 03/2024 não há resultado final para os cargos de Fonoaudiólogo (PREF.), Técnico de Enfermagem (PREF.), Técnico de Laboratório (PREF.) e Terapeuta Ocupacional (PREF.), em virtude da ausência de aprovados na prova objetiva, conforme Edital nº 09/2023.

“ A partir deste momento, a publicidade oficial referente a este Concurso Público dar-se-á exclusivamente através do Diário Oficial da Prefeitura Municipal e no site www.itabuna.ba.gov.br.

Foram ainda tornados públicos: 1. Resultado definitivo da perícia (PcD) e da prova aptidão física (sub-judice). Tendo em vista que não foram interpostos recursos, ratifica-se o resultado preliminar das referidas etapas divulgadas pelo Edital nº 02/2024, os quais passam a constar como resultado definitivo da perícia (PcD) e da prova aptidão física (sub judice).

E também o resultado definitivo da heteroidentificação (negros): Após a análise dos recursos interpostos, divulga-se o resultado definitivo da heteroidentificação, conforme o Anexo I deste edital. 2.1. O recorrente poderá consultar o parecer do seu recurso diretamente na área do candidato, no site www.objetivas.com.br. O parecer também se encontra disponível na Prefeitura Municipal de Itabuna/BA, para consulta pública.

Link: Diario Oficial – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA – Ed 6075.pdf (procedebahia.com.br).