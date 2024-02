Prefeitura de Itabuna e pais de alunos fecham acordo e CEPEI permanecerá no Colégio CISO

A Prefeitura de Itabuna, por meio da Secretaria Municipal da Educação, manterá o Centro Psicopedagógico da Educação Inclusiva (CEPEI), funcionando nas dependências do Colégio CISO, no Bairro de Fátima. A decisão resultou de acordo fechado com pais de alunos que fizeram uma votação durante encontro mediado pelo Sindicato do Magistério Público Municipal de Itabuna (SIMPI).

A mudança do local de funcionamento do Cepei foi motivada por solicitação do MP-BA após solicitação de parte dos pais dos alunos assistidos pela unidade, tendo no pedido mais de cem assinaturas. A unidade atende atualmente 273 alunos.

Após intensas discussões, ficou decidido durante a reunião com a participação de representantes do governo municipal, pais e responsáveis no dia 15 passado, que o CEPEI deverá permanecer funcionando nas dependências do CISO até a finalização do projeto e dos processos de licitação para a construção da sede definitiva do núcleo de educação especializada.

O CEPEI é unidade da Secretaria Municipal da Educação que presta atendimento aos alunos da educação especial e atende às necessidades educacionais de crianças com transtorno de aprendizagem, transtorno do espectro autista (TEA), paralisia cerebral e comorbidade, alunos surdos e com deficiência visual. Há toda uma infraestrutura para que o processo de ensino-aprendizagem transcorra com facilidade.

Ao todo o projeto está orçado em R$ 1,7 milhão com duração de pelo menos 15 meses, incluindo os processos burocráticos de licitação e a finalização da obra. O propósito da gestão do prefeito Augusto Castro (PSD) é que a unidade tenha um imóvel de qualidade para que os serviços educacionais e de atendimento especializado sejam prestados.

Depois das avaliações dos representantes da gestão municipal, os secretários de Governo, Rosivaldo Pinheiro, e da Educação, Adriana Tumissa, o diretor de Infraestrutura da Secretaria Municipal da Educação, Marcelo Andrade, garantiu que está se trabalhando na execução dos projetos.