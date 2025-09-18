Prefeitura de Itabuna e SEBRAE realizam planejamento estratégico para desenvolvimento sustentável


Com isso, Itabuna avança no propósito de se consolidar como um polo regional

Por /

Prefeitura de Itabuna, por meio das secretarias de Indústria, Comércio, Emprego e Renda (SICER) e de Planejamento (SEPLAN), realizou na tarde de segunda-feira, dia 16, um encontro decisivo em parceria com o SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.

A iniciativa marca mais um passo rumo ao fortalecimento do desenvolvimento econômico do município dentro do Programa Cidade Empreendedora, que visa implementar uma metodologia de planejamento estratégico voltada para o crescimento sustentável e inclusivo da cidade.

Estiveram presentes os secretários Mauro Ribeiro (Indústria, Comércio, Emprego e Renda), Marcos Alves de Sousa – Kiko – (Planejamento) e Luciano Veiga (Governo), além de representantes da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e da sociedade civil organizada. O SEBRAE foi representado pelo consultor Hugo Nogueira e pela gestora do programa Érica Leal.

Para o secretário Mauro Ribeiro, a ação reflete o compromisso da gestão do prefeito Augusto Castro (PSD)com a geração de oportunidades:

“Este é um grande passo para o desenvolvimento de Itabuna e da região. Estamos utilizando todos os recursos técnicos e humanos disponíveis para criar um ambiente favorável aos pequenos negócios, pois não podemos falar em desenvolvimento socioeconômico sem antes fortalecer as micro e pequenas empresas”, afirmou.

O trabalho segue um cronograma de reuniões por ciclos que têm como meta inicial a elaboração do Planejamento Estratégico Municipal (PE). De acordo com o consultor Hugo Nogueira, o objetivo é construir um ambiente de negócios confiável, inovador e sustentável:

“Em cada encontro será trabalhada uma temática específica. Neste segundo, o foco foi a conceituação e o nivelamento de informações. Nos próximos, avançaremos sobre identidade governamental, estratégias, orçamento, entre outros pontos fundamentais.”

O secretário de Planejamento, Marcos Alves (Kiko), destacou a relevância do apoio técnico do SEBRAE, alinhado às diretrizes da gestão. “Esta parceria vem colocar em prática o compromisso do prefeito Augusto Castro com o fortalecimento das ações de empreendedorismo e da sustentabilidade em Itabuna.”

Já o secretário de Governo, Luciano Veiga, reforçou a importância da participação coletiva. “Este processo avança ainda mais com o envolvimento da sociedade civil organizada, junto com as secretarias municipais numa construção integrada para o desenvolvimento da cidade.”

O programa Cidade Empreendedora se soma a esse esforço, ajudando a fortalecer setores vocacionais como:

– Cadeia do cacau e agroindústria local,
– Serviços regionais em saúde, comércio, educação e logística,
– Turismo cultural e de eventos,
– Economia criativa e cultura digital,
– Agricultura familiar e produtos de origem certificada

Com isso, Itabuna avança no propósito de se consolidar como um polo regional, promovendo emprego, renda, inclusão social e qualidade de vida para sua população.




