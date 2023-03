Prefeitura de Itabuna e SENAI certificam 292 alunos em cursos profissionalizantes

A Prefeitura de Itabuna, por meio do Setor de Habitação da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (SEMPS) realizou na quarta-feira, dia 15, nos condomínios residenciais Gabriela e Jubiabá, a cerimônia de entrega de 292 certificados a moradores. Eles participaram de cursos profissionalizantes desenvolvidos em parceria com a Caixa Econômica Federal e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI).

Ao todo foram oferecidos 14 cursos profissionalizantes, dentre os quais Produção de Hambúrguer Artesanal, Assistente Administrativo, Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão, Panificação Básica, Produção de Doces Finos, Mecânico de Refrigeração e Climatização Residencial.

A secretária de Promoção Social e Combate à Pobreza, Luciene do Nascimento, ressaltou a importância de as comunidades dos condomínios residenciais de programas do Governo Federal terem acesso cada dia mais a cursos de qualificação. Segundo ela, sob a gestão do prefeito Augusto Castro (PSD), ações de formação profissional vêm sendo executadas em Itabuna.

“Essa é mais uma ação realizada junto às famílias dos residenciais do Programa Minha, Casa Minha Vida que garante o ingresso de mais de pessoas no mercado de trabalho. Esse projeto é contínuo e já contemplou moradores do Itabuna Park. Agora está em andamento nos residenciais Gabriela/Jubiabá e São José”, ressaltou.

O gerente do SENAI, Jurandir Luz, reforçou a parceria institucional com a Prefeitura, desde julho passado, por dar oportunidade a que mais pessoas sejam inseridas no mercado de trabalho ou mesmo se torne empreendedor, dono do próprio negócio. “Temos cursos em diversas áreas. É extremamente importante para as pessoas se inserir no mercado, ter renda, além de melhorar a autoestima”, falou.

A aluna Loruana dos Santos aproveitou a oportunidade oferecida pela Prefeitura e fez mais de cinco cursos, todos voltados para a área de alimentação. Ela afirma que pretende continuar à medida forem surgindo novos cursos interessantes que aprimorem seu trabalho. “Esses cursos representam a abertura de portas na minha vida. Estou evoluindo a cada dia nos meus conhecimentos”, encerrou.