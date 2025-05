Prefeitura de Itabuna e técnicos da Caixa Econômica debatem novos projetos de urbanização

A Prefeitura de Itabuna, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo (SIURB), e o Ministério das Cidades, por intermédio da Caixa Econômica Federal, realizaram na terça-feira, dia 20, um encontro para alinhar os projetos de urbanização do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC Seleções) do Governo Federal.

Segundo a titular da SIURB, secretária Sônia Fontes, durante a reunião com o superintendente-executivo da Caixa Econômica Federal, Lucas Ribeiro, foram debatidos projetos para melhorias, ampliação e a transformação urbana. Por isso, foram aventados a execução habitacional, através do Programa Minha Casa Minha Vida, e o Programa Mais Água para a Cidade 3, que vai beneficiar a zona norte da cidade.

“É de interesse da Prefeitura de Itabuna diminuir o déficit habitacional. Para isso, debatemos com os técnicos da Caixa a execução do Programa Minha Casa Minha Vida enquanto estamos providenciando inscrições de projetos no Ministério das Cidades e cadastrar o município”, disse a secretária.

Com relação ao novo projeto do Programa Mais Água para a Cidade 3 apresentado pelos técnicos da Prefeitura de Itabuna, visa a melhoria e ampliação do sistema de tratamento e distribuição de água para atender às necessidades de abastecimento de 12.433 famílias de bairros da zona norte do município, abrangendo a área do Califórnia.

De acordo com a Gerente Municipal de Convênios (GMC), Nilcéia Ribeiro dos Santos, o projeto para o setor norte significa alcançar 100% da população daquela região. O investimento total do Programa Mais Água para a Cidade 3 será de R$27.458.578,22 do PAC, sendo que deste total R$3.016.431,11 serão oriundos dos recursos próprios da Prefeitura de Itabuna.

Atualmente, Itabuna possui uma população acima de 180 mil habitantes e em parte da cidade a distribuição ainda acontece com intermitência de 15 dias, o que deve ser eliminado com a entrega do Projeto Mais Água para a Cidade II nos próximos dias.