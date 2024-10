Prefeitura de Itabuna empossa 84 novos servidores públicos aprovados em concurso público

A Prefeitura de Itabuna, por meio da Secretaria de Gestão e Inovação, empossou na manhã desta segunda-feira, dia 30, no auditório do SICOOB-COOPEC, 84 novos servidores públicos que foram aprovados no Concurso Público nº 01/2023. Na solenidade foram empossados servidores para o quadro da Secretaria Municipal da Educação, sendo 83 professores e um servidor para a área administrativa.

A sessão solene de assinatura do Termo de Compromisso e Posse contou com a presença dos secretários de Governo, Rosivaldo Pinheiro, Gestão e Inovação, Moisés Figueiredo, da Educação, Adriana Tumissa, da Saúde, Lívia Mendes Aguiar, da Procuradora Municipal Joana Oliveira, do assessor da Procuradoria, Pedro Aracatibe, e do supervisor de RH, Osmundo Santos.

O secretário de Governo, Rosivaldo Pinheiro, ressaltou que o momento é de reconstrução da cidade e aproveitou para falar sobre a importância da contribuição de cada um dos novos servidores para a uma Itabuna melhor para todos.

“Continuamos cumprindo o compromisso da atual Administração Municipal de renovar o Quadro de Servidores, abrindo novos postos de trabalho e oferecendo atendimento de qualidade ao cidadão itabunense”, disse.

Ele ainda lembrou que das 90 unidades escolares do município, a Administração Municipal conseguiu requalificar 46 e ainda renovar 100% do mobiliário e instalar parques infantis e brinquedos nessas escolas.

“Estamos no caminho certo, oferecendo dignidade para nossos professores e alunos e vamos continuar com a requalificação de todas as escolas da Rede Municipal de Ensino”, discursou.

A secretária municipal da Educação, Adriana Tumissa, fez questão de falar da realização do sonho de dezenas de famílias que desejavam a aprovação no concurso da Prefeitura de Itabuna. “É com satisfação que iniciamos esta semana com a posse de 84 pessoas que assim como aconteceu comigo, pois sou concursada, também sonharam com esse momento”, afirmou.

“Tenho a certeza que todos vocês cumprirão o propósito de cuidar, zelar e trabalhar muito e também ter condições dignas de trabalho para que possamos melhorar a educação do nosso município a cada dia. Enfim, desejo que todos tenham uma jornada próspera em sala de aula”, concluiu a secretária Adriana Tumissa.