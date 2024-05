Prefeitura de Itabuna empossa mais 100 aprovados no Concurso Público

Mais 100 aprovados no Concurso Público nº 01/2023 serão empossados coletivamente pela Prefeitura de Itabuna, por meio da Secretaria de Gestão e Inovação, em solenidade nesta quarta-feira, dia 29, às 9 horas, no auditório da SICOOB-COOPEC, na Avenida Cinquentenário, nº. 1.100, Centro.

Serão empossados professores de educação infantil, agentes de fiscalização, analistas em saúde e assistência e infraestrutura e urbanismo, analistas em planejamento e gestão, psicólogo, assistente social, odontólogo e engenheiro civil. Com estes, chega a 265 o número de candidatos aptos que já tomaram posse nas diversas secretarias municipais.

A sessão solene de assinatura do Termo de Posse terá a participação do prefeito Augusto Castro (PSD) e dos secretários de Gestão e Inovação, Moisés de Carvalho, Governo, Rosivaldo Pinheiro, da Educação, Adriana Tumissa, do procurador-geral do Município, Álvaro Ferreira, dentre outras autoridades e convidados.

As posses obedecem à Portaria de Nomeação nº 01/2024, publicada na edição eletrônica nº 2.664/2024. Segundo o secretário municipal de Gestão e Inovação, Moisés Figueirêdo de Carvalho, a solenidade de assinatura do Termo de Posse acontece depois da entrega da documentação e dos procedimentos de admissão.

Ele enfatizou o compromisso da gestão do prefeito Augusto Castro (PSD) com a finalização do processo do Concurso Público que visa exatamente à renovação de profissionais do Quadro de Servidores Municipais