Prefeitura de Itabuna encerra programação em homenagem ao Dia Internacional da Mulher

A Prefeitura de Itabuna, por meio da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (SEMPS), encerra nesta sexta-feira, dia 10, no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do Centro de Esportes Unificados (CRAS CEU), no Urbis IV, a programação em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de março.

Ao longo da semana, as ações foram realizadas nos Centros de Referência de Assistência Social CRAS, a exemplo de ontem nas unidades I e IV, no Jardim Grapiúna e no São Caetano, respectivamente. Foram atendidas mais de 300 mulheres com serviços de beleza (manicure, pedicure, massagem, estética, etc.) com profissionais da Escola Profissionalizante Lourdes Monteiro, aulas de dança e palestras com temas relativos à valorização.

“Sabemos que as mulheres são guerreiras, fortes e determinadas. Elas têm um papel fundamental na nossa sociedade e merecem ser reconhecidas e valorizadas. Por isso, estamos promovendo essa semana de programação nos CRAS para que possam ter um momento especial de aprendizado e troca de experiências”, afirmou a titular da SEMPS, secretária Luciene Nascimento.

O tema escolhido para o evento “Dia Social da Super Mulher – Mulher, sua força e determinação inspiram o mundo” reforçou o projeto. As atividades começaram na terça-feira, pelo CRAS 2, em Ferradas, onde foram aconteceram palestras com agentes da Guarda Civil Municipal sobre violência contra a mulher e com uma psicóloga do Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM) Isabela Seara.

No último dia das ações, além das palestras sobre empoderamento, gestantes atendidas pelo Programa Itabuna Mãe, lançado em 2022 pela Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza participarão de um ensaio fotográfico com posterior recebimento das imagens. “A partir de agora, esse ensaio será permanente”, adiantou a coordenadora da Atenção Básica da SEMPS, Milena Barra.

Durante a semana, também foram realizadas oficinas, rodas de conversa, apresentações culturais e outras ações voltadas para a valorização da mulher, com o objetivo de proporcionar momentos de reflexão sobre os desafios enfrentados pelas mulheres na sociedade, bem como discutir formas de superá-los e promover a igualdade de gênero.