Prefeitura de Itabuna entrega mudas de cacau clonado a associações de agricultores familiares

A Prefeitura de Itabuna, por meio da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, fez a entrega de 4.800 mudas de cacau clonado Ipiranga – 01 e CCN- 51 para agricultores familiares. São clones altamente resistentes à vassoura-de-bruxa e precoces, pois em 1 ano e 9 meses já estão produzindo frutos.

Outra grande vantagem, é que são mudas é que são autocompatíveis, ou seja, não precisam de outras mudas para produzir, elas mesmas se autopolinizam.

Essa ação foi uma parceria da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura da Bahia (Seagri – BA), na época gestão do ex-secretário Carlos Oliveira, que fez a solicitação à Biofábrica, que agora realiza a entrega das mudas.

Ao todo foram 14 associações contempladas, mas para evitar aglomerações a distribuição se deu em horários diferentes. A Morumbi, por exemplo, foi representada pelo presidente da associação, Azilsson Lavigne, enquanto a Agradam por Davidson Ashara. Na Associação Reviver, o presidente, Edicarlos Oliveira foi pessoalmente receber as mudas e as primeiras orientações do plantio.

Na Assgribahia foi Sandra Rodrigues e na Agrovila Bela Flor, o representante foi Ailton Ramos.

Todos ficaram muito felizes com essa ação da Prefeitura, na gestão do prefeito Augusto Castro (PSD) e entenderam a importância dessa diversificação. Em fevereiro deste ano, as associações receberam mudas de aipim de excelente qualidade e rápida produtividade.

Segundo o secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Moacir Smith Lima, o maior objetivo é proporcionar ao pequeno produtor rural a diversificação do plantio, evitando assim a monocultura cacaueira.

O diretor de Agricultura, Rodrigo Haun, informou que a equipe técnica da Seagrima vai para o campo com intuito de orientar o plantio dessas mudas, principalmente na preparação da terra. Esse acompanhamento ficará também a cargo de Miranildo Góes, gerente de Agricultura, Associativismo e Cooperativismo.

O prefeito Augusto Castro (PSD) tem reforçado a importância do apoio ao pequeno produtor e ao agricultor familiar e disse que a agricultura familiar tem muito potencial para se fortalecer ainda mais com reflexos positivos na economia do município e da região.