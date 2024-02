Prefeitura de Itabuna entregará credenciais a comerciantes cadastrados para a 43ª Lavagem do Beco

Cerca de 400 comerciantes cadastrados pela Prefeitura de Itabuna para a 43ª Lavagem do Beco do Fuxico, nos dias 2 e 3 de março, receberão nesta quinta-feira, a partir das 9 horas, o credenciamento para que possam atuar em segurança. O ato de entrega será na USEMI, no Bairro do São Caetano.

Segundo informação do diretor de Fomento à Indústria da Secretaria de Indústria, Comércio, Emprego e Renda, Sandro Matos, na sexta-feira, dia 1º, às 20 horas, os comerciantes cadastrados já podem ter acesso aos locais demarcados no circuito da festa para a instalação das barracas de comidas, food-trucks e isopores com bebidas.

Sandro alertou que não será permitida a comercialização ou a entrada de bebida em garrafas de vidro, bem como a presença de ambulantes sem o cadastramento no local da festa. “A falta de credenciamento, poderá resultar na apreensão das mercadorias”, afirmou o diretor.

Ele ressaltou que, além da Secretaria de Indústria, Comércio, Emprego e Renda, também estarão presentes à Lavagem do Beco do Fuxico fiscais e técnicos das secretarias municipais de Segurança e Ordem Pública (Sesop) e de Transportes e Trânsito (SETTRAN). “Eles vão atuar para garantir que tudo transcorra com segurança, tranquilidade e paz tanto para os vendedores ambulantes quanto para os foliões”, comentou.

O titular da Secretaria de Indústria, Comércio, Emprego e Renda, Mauro Ribeiro, ressaltou a importância de a economia informal gerar renda extra para muitas famílias sem emprego fixo, mas também por significar mais recursos em circulação com a venda de alimentos, bebidas e produtos e acessórios para a tradicional festa carnavalesca da cidade.

“A economia local de uma forma geral se beneficia, desde a rede hoteleira a salão de beleza e lojas de variedades”, comentou Ribeiro. Segundo o secretário é um acerto a realização da festa de carnaval mais tradicional do sul da Bahia pelo prefeito Augusto Castro (PSD), através da Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania (FICC).

“A expectativa é bem positiva, especialmente num grande evento como a Lavagem do Beco do Fuxico que reúne milhares de pessoas anualmente, inclusive de outros municípios da região sul do Estado que vêm brincar”, comemorou o secretário de Indústria, Comércio, Emprego e Renda.