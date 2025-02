Prefeitura de Itabuna esclarece descontos nos benefícios dos professores

Prefeitura de Itabuna, através da Secretaria de Gestão e Inovação, por meio do Departamento de Recursos Humanos, assegura que os descontos aplicados na folha de pagamento dos professores seguiram rigorosamente a tabela vigente do INSS e do IRRF, sem quaisquer divergências nos valores, conforme informado erroneamente em nota do SIMPI.

Em reunião realizada no início de janeiro, o secretário da pasta, Antônio Calhau, explicou os critérios usados para os descontos. Além disso, a Prefeitura destaca que os contracheques estão disponíveis no portal para consulta, permitindo que cada servidor verifique a base de cálculo utilizada.

A Administração Municipal ressalta ainda que todos os professores receberam dois pagamentos em janeiro: um no início do mês, referente ao terço de férias, e outro no final, correspondente aos 30 dias trabalhados. A soma desses valores compõe a base final sobre a qual foram aplicados os descontos obrigatórios.