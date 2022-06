Prefeitura de Itabuna estabelece local de Pronto Atendimento no Ita Pedro

Um dos maiores evento já organizados para festejos juninos, o Ita Pedro – Melhor São Pedro de Todos os Tempos, realizado pela Prefeitura de Itabuna, por meio da Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania (FICC) e Governo do Estado, através do “São João da Bahia”, entre os dias 30 de Junho a 3 de Julho, contará com uma superestrutura e mais de 29 atrações nacionais e regionais.

Além do entretenimento e segurança garantidos, terá um local para Pronto Atendimento com a participação de diversos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde.

Para urgência e emergência, a Prefeitura disponibilizará um posto médico com ambulância, e equipes do SAMU-192 em conjunto com profissionais das forças de salvamento e Corpo de Bombeiros para a triagem e assistência às pessoas que precisem de medicação ou condução a unidades hospitalares.

Além disso, o Departamento de Vigilância em Saúde também estará presente com uma equipe da Vigilância Sanitária para fiscalização dos ambulantes e comércio de alimentos, o CERPAT fará a distribuição de preservativos e orientações, e ainda, uma equipe do CEREST, para atuação em saúde do trabalhador.

A secretária municipal de Saúde, Lívia Mendes (foto), enfatiza o comprometimento da equipe de saúde e reforça os cuidados preventivos. “O prefeito Augusto Castro junto a FICC pensou em toda uma organização para que o evento garanta a felicidade do povo sem abrir mão do entretenimento, segurança e saúde. Estaremos com uma equipe comprometida para assistir àqueles que precisarem de cuidados emergenciais,” asssinalou.

Lívia aproveitou a oportunidade e ressaltou a importância de alguns cuidados. “Essa é uma festa muito aguardada por nossa população, que sofreu na pandemia e no pós-enchentes. Mas, não podemos deixar de lado alguns cuidados para evitar aumento de casos da Covid-19, a exemplo do uso de máscara em aglomerações, higienização das mãos quando possível, e em casos de manifestação de sintomas gripais durante essa semana, procurar uma unidade de saúde para realizar a testagem prévia,” finalizou.