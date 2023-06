Prefeitura de Itabuna fecha a Cinquentenário para o tráfego de veículos

A Prefeitura de Itabuna, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo (SIURB), informa aos motoristas, motociclistas e a população que a partir das 8 horas da noite de hoje, dia 14, o tráfego de veículos na Avenida do Cinquentenário, principal artéria comercial da cidade estará fechado, a partir da praça prefeito José de Almeida Alcântara (Jardim do Ó). Terá início o recapeamento asfáltico por conta da parceria com o Governo do Estado, por meio da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (CONDER).

Os serviços, que serão executados pela Mazza Engenharia, ocorrerão sempre a partir das 8 da noite, até que toda a extensão da via esteja recapeada em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ). Há anos a Avenida do Cinquentenário não sofre intervenções para melhorar a qualidade da pista, superar eventuais desníveis e corrigir danos na manta asfáltica. A orientação é que os usuários procurem vias alternativas para que transtornos sejam evitados. Agentes da SETTRAN estarão de plantão todos os dias.