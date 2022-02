Prefeitura de Itabuna fecha acordo e famílias de protestos em Ferradas receberão Auxílio Recomeço

Em até 15 dias, a Prefeitura de Itabuna, por meio da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza, vai atender as 41 famílias da Rua Itabuna, em Ferradas, que até o dia 18, não receberam o Auxílio Recomeço. O acordo foi fechado com o prefeito Augusto Castro e a secretária Andrea Castro.

O encontro no Gabinete do Prefeito foi intermediado pelo secretário de Relações Institucionais e Comunicação, José Alcântara Pellegrini e terminou às 12h20min. Pelo negociado, como os dados já foram checados, a operadora do Programa Auxílio Recomeço vai emitir cartões com o crédito de R$ 3 mil para cada família dentro do prazo.

“Nós temos compromissos com Itabuna e estamos trabalhando para atender às necessidades da população, em especial das vítimas das enchentes no final do ano passado”, declarou à comissão de moradores durante encontro em seu gabinete.

O prefeito lembrou que até agora, 3.500 pessoas já foram beneficiadas com o maior programa social em execução no país, que destina crédito de R$3 mil a cada uma das famílias de áreas afetadas pela maior tragédia natural da história da cidade identificada pela Defesa Civil. Ao todo foram destinados R$ 2,7 milhões em doação de voluntários por meio do Pix e aporte do município de mais de R$ 7,7 milhões.

“O Programa Auxílio Recomeçou é pioneiro e nenhum outro município brasileiro teve uma iniciativa dessa natureza para atender as necessidades básicas e imediatas de parte da população que sofreu com as cheias do Rio Cachoeira”, afirmou.

A secretária de Promoção Social e Combate à Pobreza, Andrea Castro, reforçou a fala do prefeito, ao frisar que o município não tem medido esforços para atender a população que passou por situação crítica em decorrência das cheias. “Reconhecemos a gravidade da situação de cada família. Estamos trabalhando para resolver os problemas que não são poucos. Com o diálogo e mais um pouco de paciência a gente consegue”, garantiu.

Também participaram do encontro, a supervisora do Departamento de Gestão do SUAS, Suze Mayre Azevedo, os inspetores da Polícia Rodoviária Federal Carlos Eduardo Pereira e Edson Augusto. As donas de casa Josinete da Conceição Passos e Kelly Oliveira Figueiredo foram algumas das representantes dos moradores na Comissão.