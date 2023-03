Prefeitura de Itabuna implanta mais duas linhas de ônibus

A Prefeitura de Itabuna, por meio da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito (SETTRAN), anunciou na manhã desta sexta-feira, dia 10, a criação de uma nova linha de ônibus. Segundo o secretário Thales Silva, a partir de segunda-feira a linha BB-66 mais ônibus vão atender vários bairros da cidade, especialmente o Jorge Amado e os condomínios residenciais Jardim América I e II.

Após estudos realizados pelos agentes de fiscalização da SETTRAN foi definida a adição desta nova linha. “Com a presença dos nossos agentes nas ruas ouvindo a população, estamos constantemente realizando ajustes para oferecer um serviço de qualidade a toda cidade, mesmo sabendo da dificuldade que existe em todo o país quando se trata de transporte publico,” declarou o secretário Thales Silva.

Ele destacou a preocupação do prefeito Augusto Castro (PSD) em oferece um sistema de transporte coletivo que atende as necessidades da população. “ Essa nova linha, bairro a bairro, é um pedido da população do Jardim América e do Jorge Amado. Além disso, vai atender uma grande demanda na cidade, reforçando os atendimentos de transporte nessas comunidades, afirmou o titular da SETTRAN.

Thales Silva acrescenta que o ajuste para a criação da nova linha e aumento da frota foi possível ouvindo a população. “Vamos ajustar ainda mais para um melhor atendimento”, enfatizou o gestor.