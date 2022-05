Prefeitura de Itabuna inicia a pavimentação de ruas do Bairro São Pedro

A Prefeitura de Itabuna iniciou na manhã de terça-feira, dia 10, a pavimentação asfáltica do Bairro São Pedro, no trecho da Travessa Pedro Jorge, que dá acesso ao condomínio residencial Aurora. A obra há muito tempo desejada pela comunidade local, agora é uma realidade e integra o projeto do prefeito Augusto Castro (PSD) de urbanização de vias daquele bairro e dos bairros Pedro Jerônimo e Daniel Gomes com a implantação de asfalto de qualidade.

No momento em que homens e máquinas trabalhavam na aplicavam concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), alguns moradores da localidade comemoravam. “Poeira nunca mais” disse a dona de casa Maria Costa dos Santos, há 30 anos moradora da Travessa Pedro Jorge. Ela não escondeu sua satisfação em ver o asfalto chegar à porta de sua casa. “

Aqui era tudo cascalho. Quando chovia era um problema sério e quanto fazia estiagem a poeira incomodava demais. Eu já tinha até colocado placa de venda da minha casa, porque não aguentava mais essa situação. Mas, hoje mesmo tirei a placa por conta dessa novidade que foi a chegada do asfalto”, contou bastante feliz.

Morador da localidade há 32 anos e há três com um pequeno comércio, o pequeno empresário Marcelo de Oliveira Matos também se dizia agradecido. “Agora, está uma maravilha. Augusto Castro foi o primeiro prefeito de Itabuna que está fazendo algo em nosso benefício. Estou muito satisfeito”, frisa.

No projeto de urbanização de ruas, avenidas e travessas destes três bairros da zona sudeste, a Prefeitura de Itabuna está fazendo um investimento de cerca de R$ R$ 2,7 milhões para mudar a realidade da população dos bairros Pedro Jerônimo, Daniel Gomes e São Pedro. “A determinação do prefeito é que a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo invista na melhoria da qualidade de vida das pessoas. E é isto que estamos fazendo”, afirmou o titular da pasta, Almir Melo Jr.

Já o superintendente de Serviços Públicos, Francisco de Sousa Lino Filho, reforça que a Prefeitura está fazendo uma ligação direta entre os três bairros bastante populosos. “Os moradores desses bairros nunca tiveram essa atenção que agora estão tendo do prefeito Augusto Castro. Isso aqui, dará mais dignidade a toda essa comunidade”, enfatizou.