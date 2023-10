Prefeitura de Itabuna inicia discussões para implantação da tecnologia 5G no município

Um encontro ocorrido na quarta-feira passada, dia 4, deu início às discussões para a regularização para a implantação dos equipamentos de infraestrutura das antenas 5G no município de Itabuna.

Em formato de teleconferência, foi promovido pela Prefeitura em parceria com a Associação Brasileira de Infraestrutura para Telecomunicações (ABRINTEL), contando com a participação de técnicos e servidores das municipais secretarias envolvidas na temática.

A tecnologia 5G, introduzida no Brasil no ano passado, já está disponível em todas as capitais e começa a se expandir para os municípios do interior do país. Trata-se de uma evolução tecnológica de comunicação móvel que promete rede mais potente e veloz,com menor impacto ao meio ambiente e uma cobertura mais ampla e eficiente.

Segundo a secretária de Infraestrutura e Urbanismo, Sônia Fontes, a partir de agora será definida uma comissão composta por servidores das secretarias para análise e construção do Projeto Lei a ser encaminhado ao Legislativo ainda neste ano.

“Para que esta evolução tecnológica chegue à Itabuna, existe a necessidade de elaboração de Lei Municipal que discipline a instalação destes equipamentos de infraestrutura de suporte para as antenas 5G em seus aspectos urbanísticos e ambientais”, explicou a secretária.