Prefeitura de Itabuna inicia o 1º Seminário de Formação dos Catadores de Recicláveis

A Prefeitura de Itabuna iniciou ao meio-dia desta segunda-feira, dia 16, o 1º Seminário de Capacitação e Formação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Itabuna, na AABB. O evento reúne cerca de 160 catadores que sobreviviam da coleta de resíduos no antigo lixão desativado.

Agora, eles estão formalizados por meio da Associação Itabuna Recicla para Viver Melhor, que conta com o apoio da CVR Costa do Cacau, Biosanear e das secretarias municipais de Promoção Social e Combate à Pobreza, Infraestrutura e Urbanismo e de Planejamento.

O Seminário, que prossegue até sexta-feira, dia 20, integra parte das ações da Prefeitura com o objetivo de preparar os catadores para que tenham capacidade e competência para gerir o próprio negócio por meio de sua associação. O consultor de projetos André Dantas, contratado pela Prefeitura para acompanhar a Associação Viver Melhor, ressalta que esse evento inicia uma importante transição.

“Marca o processo de transição de um trabalho informal em condições subumanas para um processo de inclusão sócioprodutiva em que essas pessoas vão desenvolver suas atividades de forma mais humana e inclusiva”, salienta André Dantas. Já o coordenador do Projeto Recicla Itabuna da Secretaria Municipal de Planejamento, Rosivaldo Pinheiro, frisa que o trabalho dos catadores do antigo lixão passará a ter visibilidade da sociedade e o respeito que merece.

“A partir desta capacitação, os catadores de recicláveis terão uma organização social e econômica que permitirá uma estrutura de ganho economicamente, socialmente e ambientalmente correta”, completa Rosivaldo Pinheiro. De acordo com o gerente comercial da CVR Costa do Cacau, Maurício Sena, “esse evento é mais um passo na capacitação dos catadores para que possam atuar na unidade de triagem e sejam inseridos no mercado de trabalho”. A empresa é responsável pela recepção dos resíduos coletados pela Prefeitura de Itabuna, tratamento e destinação final no aterro sanitário certificado, situado na rodovia BR-415 Jorge Amado – Ilhéus – Itabuna.