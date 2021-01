Prefeitura de Itabuna inicia Oficina de Percussão no Condomínio Residencial Jubiabá

O Condomínio Residencial Jubiabá, na zona oeste de Itabuna, recebeu na quinta-feira passada, dia 14, a primeira aula da Oficina de Percussão do Projeto de Desenvolvimento Sócio Territorial (PDST). O projeto é desenvolvido pela Empresa Cide, contratada pela Prefeitura de Itabuna, por meio da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza e conta com o apoio da Caixa Econômica Federal.

O diretor do Departamento de Combate à Pobreza e a Fome, Robenilson Sena Torres, esteve presente na aula inaugural do projeto no Residencial Jubiabá, representando a secretária Andrea Simas Castro. Líderes da comunidade participaram da aula que contou as crianças do condomínio.

A Oficina de Percussão compõe um conjunto de ações do PDST do Residencial Jubiabá e integra o projeto que, dentre outras ações que já são desenvolvidas, conta com Escolinha de Futebol, Oficina de Dança e Zumba, Cine Jubiabá e ações do eixo ambiental.

O Trabalho Técnico Social é o conjunto de ações que visam promover a autonomia e o

protagonismo social de famílias beneficiadas nos programas habitacionais do Governo Federal. Em Itabuna, está sendo desenvolvido pela Empresa Cide, contratada pela Prefeitura com o apoio da Caixa.

As ações são planejadas para criar mecanismos capazes de viabilizar o exercício da participação, através de trabalho educativo e informativo, de modo a possibilitar a organização da população beneficiária, com vistas à qualidade de vida, gestão comunitária, conservação e manutenção dos imóveis, bem como a permanência dos mesmos nos locais.