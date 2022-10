Prefeitura de Itabuna inicia revitalização do gradil da Beira-Rio e de duas pontes

A Prefeitura de Itabuna deu início na manhã de sexta-feira, dia 28, às obras de revitalização do gradil das avenidas da Beira Rio, no centro da cidade.

Acompanhado de engenheiros e técnicos da construtora Mazza, o prefeito Augusto Castro (PSD) esteve visitando alguns locais na noite de ontem para avaliar as condições, tendo determinado o início imediato das obras, com a substituição de materiais e pintura.

“Essa revitalização proporcionará mais segurança para as pessoas, inclusive aquelas que no dia a dia praticam atividades físicas, e para o lazer de crianças, o que reflete diretamente na qualidade de vida dos itabunenses”, comentou o prefeito Augusto Castro.

“Será recuperado o guarda-corpo de toda extensão da Avenida Beira Rio, a ciclovia e, além disso, autorizei a revitalização da Passarela da Ilha do Jegue e da Ponte Góes Calmon de acesso ao Bairro Conceição”, anunciou o prefeito.

De acordo com o superintendente de Serviços Públicos, Francisco de Sousa Lino Filho, são cerca de quatro mil metros de gradis. “É um trabalho que reflete a sensibilidade do prefeito Augusto Castro com a segurança dos usuários do Beira-Rio”.

Ele informa que a revitalização da Passarela e da ponte de acesso ao bairro Conceição será viabilizada por meio de processo licitatório.

Conhecida como Ponte Velha do Bairro Conceição, mas oficialmente chamada de Ponte Góes Calmon, o equipamento é considerado como a primeira ponte construída em Itabuna de acordo com historiadores.

Foi a primeira ponte em concreto armado construída no país pelo engenheiro civil Norberto Odebrecht. Foi inaugurada em março de 1928 em solenidade que contou com a presença do governador Francisco Marques de Góes Calmon.