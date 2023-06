Prefeitura de Itabuna inicia teste de eficiência energética com a troca de lâmpadas

Prefeitura de Itabuna, por intermédio do Departamento de Iluminação Pública da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo (SIURB), implantou na quarta-feira, dia 31, um moderno sistema de iluminação com a troca de braços e instalação de lâmpadas com tecnologia de LED no a Avenida Mário Padre, no Góes Calmon, umas das principais vias da cidade.

Segundo o Chefe do Departamento de Iluminação Pública, Eldon Almeida, a Prefeitura está fazendo um teste de eficiência energética, realizando a troca de lâmpadas que consumiam carga de 1600 watts para 400 watts de potência. “Além de mais econômicas em termos de consumo, essas lâmpadas geram melhor qualidade de iluminação“, disse.

Por determinação do prefeito Augusto Castro (PSD), a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo está substituindo lâmpadas de alto consumo de energia por lâmpadas LED que proporcionam mais iluminação, segurança para a população e economia para o município.