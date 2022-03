Itabuna lança Campanha IPTU com novidades que beneficiam os contribuintes 

A Prefeitura de Itabuna lança a Campanha do Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU 2022 com novidades que trarão benefícios diretos aos contribuintes. Uma das mudanças é a isenção do pagamento para contribuintes que se enquadrem no perfil pagante de até R$ 150,00.

Com a medida, definida pelo prefeito Augusto Castro (PSD), cerca de mais de 46 mil famílias estarão isentas, sendo beneficiadas por se enquadrar no perfil de isenção tributária adotada pelo município durante a reforma do Código Tributário Municipal ano passado.

Outra novidade, foi a ampliação do desconto e também do prazo para pagamento do IPTU em Cota Única. A partir do atual exercício fiscal, haverá 20% de desconto para contribuintes que estão em dia (adimplentes) com o município.

Aqueles que têm dívida terão 10% de desconto caso opte pelo pagamento de uma única vez. Além disso, a data para pagamento da Cota Única nas duas condições foi estendida para 29 de abril e ainda existe a possibilidade de parcelamento em até 9 (nove) vezes, sem desconto.