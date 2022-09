Prefeitura de Itabuna lança nesta segunda-feira a 18ª Semana Nacional de Trânsito

A Prefeitura de Itabuna por meio da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito lançará oficialmente nesta segunda-feira, 19, às 10 horas, na sede da Settran, a 18ª Semana Nacional de Trânsito, que este ano tem como tema “Juntos Salvamos Vidas”. Uma programação extensa será realizada até o dia 25 de Setembro com o objetivo de conscientizar a população de um modo geral sobre a necessidade de prevenir acidentes de trânsito.

A programação conta com ações de educação e conscientização visando promover a segurança no trânsito, de modo a reforçar outras ações que já são realizadas rotineiramente pela Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, a exemplo de “Criança Segura no Trânsito”, “Faixa de Pedestre”, “Trânsito em Pontos”, “São tantas emoções”, entre outras.

Nesta edição haverá uma ação educativa na terça-feira, 20, às 19h, com palestra voltada para jovens e adultos no Colégio Everaldo Cardoso; na quarta-feira, 21, às 8h, haverá o Dia “D” na praça do bairro Santo Antônio; e na quinta-feira, 22, Ação Educativa Itinerante às 09h, e às 19h, Palestra com Jovens e Adultos no Colégio CAIC.

Na sexta-feira, 23, às 9h, haverá Pit Stop Educativo na Praça Camacã; no domingo, 25, às 9h30min, está programado o Cine Settran na Catedral São José; e na segunda-feira, 26, às 9h, haverá a Ação Educativa “Papelão no Trânsito, na Praça Adami. O encerramento da 18ª Semana Nacional de Trânsito será na terça-feira, 27, às 14h, na AABB.