Prefeitura de Itabuna nomeia 685 aprovados em concurso público

O Município de Itabuna publicou no Diário Oficial desta segunda-feira, dia 25 de março, a nomeação de aprovados no concurso público nº 01/2023, o maior já realizado na cidade.

Este marco representa um avanço significativo para o quadro de servidores municipais, que se prepara para receber 685 novos colaboradores. As convocações contemplam cargos que visam suprir déficit de pessoal e regularizar contratações.

Na data indicada para apresentação, ou nos 30 dias subsequentes, os servidores deverão comparecer no endereço citado na convocação – Av. Aziz Maron, nº. 1067, 1º andar, Edifício Jequitibá Trade Center, Jardim Vitória, Itabuna/BA, das 14 às 17 horas – oportunidade em que serão recepcionados os documentos e os servidores serão encaminhados ao médico do trabalho. Demais dúvidas ou pedidos de prorrogação de prazo devem ser encaminhados para o endereço eletrônico do setor de pessoal:[email protected].

O último concurso desse porte aconteceu em 2007, o que mostra a necessidade e o déficit de pessoal. O secretário de Gestão e Inovação, Moisés Carvalho, informa que as datas de apresentações dos convocados foram estrategicamente planejadas para otimizar a organização do setor de pessoal, garantindo a continuidade dos serviços públicos essenciais, principalmente nas áreas de educação e saúde.

A realização do concurso e a convocação imediata de pessoal representa o compromisso do Município de Itabuna com a valorização e fortalecimento do serviço público e com os princípios da impessoalidade, moralidade e eficiência administrativa, garantindo a continuidade de políticas públicas primordiais, como a regularização fundiária, educação continuada e atendimento assistencial de qualidade para toda a população.