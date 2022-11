Prefeitura de Itabuna oferece atendimento especializado ao servidor 

A Prefeitura de Itabuna, por meio do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT), tem intensificado a agenda de visitas aos setores e departamentos da Administração Municipal para ampliar o alcance do atendimento prestado ao servidor. O órgão tem como função de reduzir ou eliminar riscos ocupacionais presentes no ambiente de trabalho que podem, inclusive, causar acidentes ou doenças ocupacionais.

O Enfermeiro do Trabalho, Alex Oliveira, e Alex Leite, Técnico em Enfermagem do Trabalho, do SESMT, lembram que o trabalho é realizado por meio de uma série de ações. “Nosso trabalho conta com uma equipe integrada por médicos, engenheiros, técnicos em segurança, enfermeiros, dentre outros profissionais. Todos, focados na assistência ao servidor visando à prevenção de acidentes e doenças por meio de exames periódicos e avaliações”, comenta Alex Leite.

Já o enfermeiro Alex Oliveira informa que mensalmente o número de atendimentos pode chegar até 100, seguindo uma agenda prévia. “Solicitamos exames de rotina como, por exemplo, hemograma completo, teste de glicemia, parasitológico de fezes, entre outros. E, para os homens, como estamos na Campanha Novembro Azul, também solicitamos o PSA total e fração”, informa.

O enfermeiro disse que se houver alguma alteração, o médico solicitará algum exame mais específico. “Além disso, também damos atenção especial à atualização do cartão de vacina. E, se houver necessidade, fazemos o encaminhamento do servidor municipal para a unidade de saúde do bairro onde reside”, encerrou.