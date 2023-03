Prefeitura de Itabuna organiza entrega de Kit da Semana Santa

A Prefeitura de Itabuna, por meio da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (SEMPS), vai entrega na próxima terça-feira, dia 4, entre as 8 e 16h o Kit da Semana Santa. Os locais, que estão identificados no vouchers são: Grapiúna Tênis Clube; Quadra do CISO; Vila Olímpica Professor Everaldo Cardoso; escolas Frederico Smith Lima, no Sinval Palmeira, e Escola Lourival Oliveira Soares, em Ferradas.

Já os vouchers serão distribuídos amanhã e sexta-feira, dias 30 e 31, a partir das 8 horas, no Centro de Referência de Assistência Social – CRAS I, na Rua F, nº 16 (ao lado do Tiro de Guerra), no Jardim Grapiúna; na quadra do Colégio Ciso, no Bairro de Fátima; CRAS II, em Nova Ferradas; CRAS CEU, no Urbis IV; e CRAS IV, no Bairro São Caetano.

As famílias com direito a receber o Kit da Semana Santa são as beneficiárias do CADÚNICO e devem apresentar a folha de resumo atualizada, desde de 2021, e um documento com foto. Também receberão o alimento famílias cadastradas pelos CRAS, com renda per capita de R$ 105 e pelo menos duas pessoas na composição familiar.

A secretária interina da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza, Suze Mayre Azevedo, destacou que o Kit da Semana Santa contém cerca de 2kg de peixe, arroz, leite de coco, dendê e uma caixa de chocolate. “Muitas dessas famílias não têm condições de manter a tradição, daí a determinação do prefeito Augusto Castro em fornecer a ceia”, afirmou.

Os bairros e localidades de abrangência do CRAS I: Centro Comercial, Corbiniano Freire Jardim Grapiúna, Monte Cristo, Novo Horizonte, Santo Antonio, São Lourenço, São Roque, condomínios Pedro Fontes I e II e Itabuna Park, Mangabinha, Nossa Senhora das Graças, Jardim Alamar, Monte Líbano, Pontalzinho, Castália, Santa Catarina, Parque São João e Nova Mangabinha.

Itinerante II, Quadra do CISO: Vila Zara, Conceição, Fátima, Califórnia, Nova Califórnia, Jardim América I e II, Santa Inês, Parque Boa Vista, Parque Verde, Vila da Paz, Vila das Dores e Mutuns.

CRAS II: Fernando Gomes, Ferradas, Nova Ferradas, Nova Esperança, Rua de Palha, Itamaracá, Roça do Povo, condomínios Gabriela e Jubiabá e São José, Fazendas Duas Barras e Boa Esperança.

CRAS CEU: Brasil Novo, Jorge Amado, Morumbi, Nova Itabuna, Sinval Palmeira, Santa Clara, Odilon, Campo Formoso, Lomanto, Novo Lomanto, Urbis IV, Bananeira, Manoel Leão, Parque Santa Clara e condomínio Itapoan.

CRAS IV: Maria Pinheiro, Gegeu Rocha, Fonseca, Jaçanã, Novo Fonseca, Novo Jaçanã, Pedro Jerônimo, Daniel Gomes, São Caetano e Novo São Caetano, Banco Raso, Sarinha, Gogó da Ema, Zizo, São Pedro, Vila Anália, Jardim Primavera, Alto da Conquista, Ribeirão Seco, Serrado, Vale do Sol, Núcleo Habitacional da Ceplac e centro.