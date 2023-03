Prefeitura de Itabuna promove 2º Seminário de Moveleiro do Sul da Bahia

O 2º Seminário de Moveleiros do Sul da Bahia destinado a empresários do segmento de movelaria e marcenaria do município será na quinta-feira, dia 16, entre as 18 e 22 horas, no auditório do SEST SENAT na Avenida José Soares Pinheiro, nº 2056, no Bairro Lomanto. Promovido pela Prefeitura de Itabuna, por meio da Secretaria de Indústria, Comércio, Emprego e Renda (SICER), tem a parceria do SEBRAE e da Associação do Pólo Moveleiro.

Qualificar os moveleiros visando ampliar a produtividade e acesso aos mercados com as inovações e tendências do mercado de trabalho estão entre os objetivos do evento. Segundo estimativas do titular da SICER, secretário José Raimundo Araújo, a região Sul da Bahia tem cerca de 300 moveleiros que faturam R$ 5 milhões anuais com a produção de móveis.

“Itabuna sempre se destacou por ser uma cidade forte em comércio e serviços. Por isso, esse seminário também terá como finalidade apresentar todo esse segmento à economia da cidade e estimular a formação de um Polo Moveleiro que é uma demanda há mais de 20 anos engavetada. Em relação a isso, no próximo dia 20, vai acontecer a posse da primeira diretoria associação do setor moveleiro”, disse o secretário José Raimundo.

O presidente da Associação do Polo Moveleiro do Sul da Bahia, Antônio Oliveira dos Santos, disse que o Seminário será um evento muito importante. “Diante das inovações e novas tendências que o mercado está oferecendo, nós vamos nos atualizar para esse novo momento no nosso ramo de móveis”, frisou.

O gerente adjunto do SEBRAE, Michel Lima, o evento será um espaço de troca de informações e conhecimentos entre os empreendedores do setor de movelaria. “Vamos apresentar um projeto específico para o segmento, com capacitação, consultorias e participação em eventos. Será um momento de reestruturação para o setor para que seja mais organizado e esteja preparado para os novos desafios do mercado”, enfatizou.

“No evento vamos apresentar aos empresários participantes uma palestra na área de gestão, tratando a importância desse tema, além de toda a estrutura do projetos com a realização de cursos e consultorias. E também, como acessar novos mercados”, concluiu Michel Lima.