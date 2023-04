Prefeitura de Itabuna promove ações do Programa Saúde na Escola

A Prefeitura de Itabuna aderiu ao Programa Saúde na Escola (PSE) para o biênio 2023/2024, uma parceria entre as secretarias municipais da Educação e Saúde visando atender alunos de unidades educacionais, entre escolas e creches, para inserção das práticas de promoção à saúde e prevenção de doenças, propiciando o enfrentamento de vulnerabilidade que comprometem o desenvolvimento das crianças e jovens.

Os profissionais de saúde vão às escolas da Rede Municipal de Ensino para a prática de atendimento nutricional, atualização do calendário vacinal, saúde bucal, saúde ambiental, doenças negligenciadas, saúde auditiva, saúde ocular dentre outras. Também haverá palestras educativas para os alunos, pais e professores, num processo de inclusão de atividades.

O gerente-técnico Pedagógico da Educação para Saúde Escolar e do Programa Saúde na Escola, Manassés de Oliveira Moreira, explica que as reuniões vão acontecer no auditório da Secretaria Municipal de Saúde, entre 8 e 12 horas, de terça-feira, dia 4, quarta-feira dia 5, terça-feira, dia 11 e quinta-feira, dia 13 de abril. Terão como pauta a apresentação das atividades desenvolvidas pelo PSE.

“No Módulo I, na terça-feira estarão presentes representantes de oito postos de saúde e 22 escolas quando serão apresentadas todas as 13 ações que o Programa Saúde na Escola que serão desenvolvidas durante o ano letivo. A partir disso, as unidades de saúde e as escolas vão se reunir para montar um calendário onde essas ações serão desenvolvidas”, explica.

O gerente Monassés Oliveira enfatizou a importância dessa ação para a cidade. “O município tem 33 Unidades Básicas e de Saúde da Família, 90 escolas da Rede Municipal e 11 da Rede Estadual. Os postos são divididos em quatro módulos. Quando fizemos a adesão do Programa Saúde na Escola, conseguimos pactuar 99 escolas das duas redes. É gratificante”, afirmou.

Ele acrescentou que o PSE vai atender 32.171 durante um período de 24 meses. A gestão é centrada em ações compartilhadas e corresponsáveis, desenvolvidas por meio dos Grupos de Trabalho Intersetoriais (GTI) das secretarias municipais da Educação e da Saúde, numa construção em que tanto o planejamento quanto a execução das ações vão atender as demandas locais mediante análises e avaliações.