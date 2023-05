Prefeitura de Itabuna promove vacinação especial na Praça Olinto Leone

Nesta quinta-feira, 18, a Prefeitura de Itabuna, por meio da Rede de Frio da Secretaria Municipal de Saúde, realizará vacinação especial de das 10 às 14 horas, na Praça Olinto Leone, centro. A ação objetivo ampliar o acesso da população à imunização contra o vírus Influenza (gripe) e reforço da Pfizer Bivalente contra a Covid-19.

Para a vacinação contra o Influenza estão aptas todas as pessoas com idade a partir dos 6 meses de vida. Já para o reforço contra o Covid-19 as pessoas com idade a partir dos 18 anos e que tenham cumprido o intervalo de 4 meses, desde a última dose.

A coordenadora da Rede de Frio, Camila Brito destaca que esse é mais um momento para garantir a cobertura do ciclo vacinal que é tão importante nesse momento a todas as pessoas.

“A gestão do prefeito Augusto Castro mais uma vez facilita o acesso aos serviços de saúde. Desta vez, a estratégia é alcançar pessoas que trabalham no comércio ou estão circulando pelo centro da cidade em horário comercial”, comentou.

A documentação necessária é cartão de vacina, CPF ou cartão do SUS e relatório médico atualizado (últimos 6 meses) para aquelas pessoas que apresentam comorbidades.