Prefeitura de Itabuna promove vacinação infantil na quarta-feira

O município de Itabuna recebeu nesta semana abastecimento das vacinas Pfizer Baby e Pfizer Pediátrica que serão utilizadas para vacinação infantil pela Rede de Frio da Secretaria Municipal de Saúde. A ação será nesta quarta-feira, dia 8, das 14 às 18 horas, na sala 20 do anexo do prédio do antigo SESP.

A vacinação será destinada para crianças de seis meses a 11 anos. Vale destacar que, a partir desta semana, inicia-se a terceira dose para esse público.

Crianças de seis meses a dois anos, 11 meses e 29 dias recebem a primeira, segunda ou terceira dose da Pfizer Baby. Já crianças de três e quatro anos recebem a primeira ou segunda dose da Coronavac, ou ainda, a terceira dose da Pfizer Baby, se já tiver cumprido intervalo de quatro meses.

Crianças de cinco a 11 anos recebem a segunda dose da Coronavac ou a primeira, segunda ou terceira dose da Pfizer Pediátrica.

Em todos os casos, a documentação necessária é Certidão de nascimento, CPF e cartão de vacinação. Vale destacar que serão atendidas crianças com ou sem comorbidade acompanhadas dos seus respectivos responsáveis.