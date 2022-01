Prefeitura de Itabuna publica edital convocando beneficiários do Cartão do Auxílio Recomeço

A Prefeitura de Itabuna, por meio da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (Semps), publicou Edital, na edição eletrônica do Diário Oficial nº 4.890, na noite desta segunda-feira, dia 24, convocando os beneficiários do 1º lote do Cartão do Auxílio Recomeço. A medida cumpre normas do Decreto nº 14.780/2021, que regulamentou a Lei n° 2.576 de 30 de dezembro de 2021.

As pessoas, cujos nomes estão listados no Edital, devem comparecer às 9 horas de quinta-feira, dia 27, no Grapiúna Tênis Clube, para recebimento do Cartão do Auxílio Recomeço. Pelo cronograma da Semps, os demais beneficiários começarão a receber o cartão do maior programa social desenvolvido atualmente no país.

O cartão digital do Auxílio Recomeço, criado pelo prefeito Augusto Castro (PSD), é destinado a assistência às famílias desabrigadas ou desalojadas pelas fortes chuvas e enchentes do Rio Cachoeira em dezembro passado. Ao todo são 3.500 cartões digitais, que serão distribuídos escalonadamente.

Com valor fixado em R$ 3 mil, o cartão será utilizado pelo beneficiário do programa na aquisição de produtos perdidos nas enchentes, como eletrodomésticos, móveis, utensílios para o lar e até materiais de construção nas lojas cadastradas pelo programa por meio do Sebrae, ACI, CDL e Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Emprego e Renda (SICER), nos bairros e centro da cidade.