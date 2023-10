A Prefeitura de Itabuna publicou o Decreto nº 15.601 na edição eletrônica do Diário Oficial do Município de sexta-feira, dia 27, alterando o Calendário Fiscal. Com a medida, o prefeito Augusto Castro (PSD) cumpre acordo com líderes empresariais e contabilistas para adiar o pagamento pelos contribuintes da 1ª parcela da Taxa de Fiscalização e Funcionamento (TFF), cujo vencimento estava previsto para o dia 31.

Pelo Decreto, agora os contribuintes poderão recolher a TFF em cota única, ou dividida em até duas parcelas iguais, a serem pagas em 30 de novembro e 20 de dezembro.