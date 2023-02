Prefeitura de Itabuna reafirma compromisso com a recuperação de vias da zona rural

Na reunião mensal com representantes de associações rurais na terça-feira, dia 14, a secretária de Planejamento na interinidade da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo (SIURB), Sônia Fontes, reafirmou o compromisso da Prefeitura de Itabuna, na gestão do prefeito Augusto Castro (PSD), em requalificar a zona rural. Entre os assuntos discutidos, estava a construção da nova ponte de acesso a Itamaracá.

Durante o encontro realizado pelo do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável de Itabuna, a secretária falou sobre a elaboração de um plano por prioridades para a execução de ações nas estradas. “O prefeito Augusto Castro já garantiu, a partir de março, um maquinário para manutenção e melhoria dessas estradas rurais”, falou

Sobre a nova ponte de acesso à vila de Itamaracá, a secretária Sônia Fontes afirmou que o projeto foi retomado e já está em andamento junto ao Governo do Estado. “Esse projeto foi encaminhado para a Secretaria de Infraestrutura da Bahia e a execução já está garantida pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT), depois de resgatado na CAR”, esclareceu.

O encontro teve a presenças do supervisor do Departamento de Agricultura Associativismo e Cooperativismo, Miranildo Araújo, que representou o secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Moacir Smith Lima, da apoiadora da Estratégia da Saúde da Família da Atenção Primária da Secretaria Municipal de Saúde, Margarida Silva Lima Amorim, da vereadora Wilmacy Oliveira (PCdoB) e da presidente do Conselho Rural Sustentável, Maria Cristina Vitória da Silva.

Além do planejamento para melhoria da infraestrutura nas estradas vicinais do município, a secretária Sônia Fontes falou sobre a expectativa de novo um programa do Governo Federal para a melhoria habitacional nas áreas rurais. “É uma ação contra a doença de Chagas. Por isso, o programa visa a construção de novas casas, em substituição às estruturas de taipa e de madeira, construção de sanitários e cisternas”, explicou.