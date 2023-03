Prefeitura de Itabuna realiza Mutirão da Mulher na Praça Rio Cachoeira

Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, celebrado neste 8 de março, a Prefeitura de Itabuna, por meio das secretarias municipais de Saúde, Promoção Social e Combate à Pobreza e Esportes e Lazer, realizará no próximo sábado, dia 11, das 8 às 13 horas, o “Mutirão da Mulher” com diversos a prestação de serviços na Praça Rio Cachoeira, no Góes Calmon.

O Mutirão, que visa aproximar as mulheres dos serviços o que a Prefeitura oferece nas unidades de saúde, prestará atendimentos médicos e esclarecimentos de saúde com profissionais da Secretaria Municipal de Saúde, serviços de beleza pela Promoção Social, bem como CadÚnico, BPC/Passe Livre e CRAM, e ainda, atividades recreativas, aula de dança, slackline e atividades na quadra pela Secretaria de Esportes e Lazer.

Com relação aos serviços de saúde que serão oferecidos haverá diversas consultas especializadas com médicos cardiologista, dermatologista, ginecologista e mastologista. E ainda, consulta com Nutricionista e orientações sobre nutrição, saúde bucal, métodos contraceptivos, bem como orientações sobre Oncologia e autoexame das mamas.

Além disso, no mutirão também será possível realizar citologias, eletrocardiograma, vacinação, exames de grupos sanguíneos e fator RH, orientações sobre o cuidado da mulher, entre diversos outros procedimentos.

A secretária municipal de Saúde, Lívia Mendes, destaca que o objetivo do evento é garantir o atendimento de forma mais acessível à saúde feminina, aproximar diversos serviços da Saúde, recreativos e de beleza, prestar esclarecimentos e orientações e ainda oferecer entretenimento às participantes por meio da FICC.

A secretária enfatiza ainda que por determinação do prefeito Augusto Castro, a partir de agora os Mutirões serão mais frequentes, pois promovem mais facilidade e amplitude dos serviços públicos oferecidos à população.