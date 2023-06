Prefeitura de Itabuna realiza sorteio eletrônico de ambulantes para o Ita Pedro 2023

Vendedores ambulantes de Itabuna participaram do sorteio eletrônico para trabalhar no Ita Pedro 20223 – Melhor São João do Brasil que vai acontecer de 29 de junho a 2 de julho. O sorteio foi realizado na segunda-feira, dia 12, pela Secretaria de Segurança e Ordem Pública( SESOP) no Teatro Candinha Dória, sendo transmitido ao vivo pelo Instagram da Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania (FICC).

Neste ano 802 pessoas se inscreveram para trabalhar na comercialização de bebidas e comidas na Arena Zé Cachoeira, no Banco Raso, à margem direita da Avenida Princesa Isabel.

O diretor da SESOP, Pericles Nacif, disse que o formato eletrônico foi uma exigência do Ministério Público estadual (MP-BA). Ao todo foram sorteadas 25 barracas fixas de bebidas e comidas, 115 vagas exclusivas para bebidas, 25 vagas para drinques, além de 40 vagas para vendedores ambulantes diversos.

Já o sorteio para quem trabalha com isopor não aconteceu porque sobraram vagas e apenas 252 ambulantes se inscreveram para as 400 vagas oferecidas.

A próxima etapa será a apresentação de documentos pelos vendedores nos dias 14 e 15 na USEMI, das 8h às 16h30min. Já as credenciais serão distribuídas no circuito dois dias antes da festa.

A vendedora ambulante Gisélia Oliveira trabalha com salgados. Ela foi uma das contempladas com uma barraca de comidas e bebidas. “Precisamos de uma renda extra. Nessas épocas, conseguimos um bom dinheiro. É um valor que em quatro meses eu não ganho”, disse.

Já Eunice Verônica de Jesus, que trabalha como vendedora de acarajé, se disse feliz depois de ser sorteada para o circuito do Ita Pedro 2023. “Estou muito feliz porque eu preciso. Ano passado consegui boas vendas e neste ano será ainda melhor”, comemorou.

Quem for trabalhar no Ita Pedro precisa seguir critérios estabelecidos pela SESOP, dentre eles não uso de caixa de som, a venda de carnes apenas no prato, já que a utilização de espetos estará proibida, por ser objeto perfurocortante.

DECORAÇÃO

Esse ano, o tema da decoração da festa será “Respeita Maria Bonita”, uma menção ao empoderamento feminino e uma mensagem a mais no combate à violência contra a mulher.

O coordenador de produção da FICC, Gabriel Brito, disse que as avenidas Princesa Isabel e do Cinquentenário, a rotatória que dá acesso ao São Caetano e centro da cidade serão decoradas com elementos juninos.

A decoração também vai ornamentar os postes da Rua Paulino Vieira “Teremos ainda, bandeirolas no entorno da Avenida Cinquentenário”, informou Gabriel. A FICC também vai ornamentar a Vila Junina, que será aberta no dia 17 e faz parte do Ita Pedro nos Bairros.