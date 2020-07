Itabuna realiza testes para detecção da Covid-19 em profissionais de farmácias

Dando prosseguimento ao cronograma de testes para detecção da Covid-19 no município, a Secretaria de Saúde de Itabuna, através da Vigilância Epidemiológica (Viep) realizou 545 testes rápidos em profissionais trabalham em 64 farmácias do município.

Após a conclusão dos testes, que tiveram início na sexta-feira (24) e terminaram ontem (27), 77 profissionais tiveram resultado positivo para Covid-19 e já se encontram em isolamento, monitorados pela Viep.

Atualmente, apenas em relação aos Testes Rápidos, o município realiza entre 300 e 400 testes por dia. Na semana passada, o Secretário Interino de Saúde de Itabuna, Emerson Oliveira, esclareceu dúvidas da população sobre os procedimentos acerca da testagem para a detecção da Covid-19.

Segundo Emerson, o município seguirá com o ritmo intenso de testagem para traçar um diagnóstico mais preciso em relação à incidência do vírus no município. Vale lembrar que a realização de teste em massa é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS).