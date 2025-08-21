Prefeitura de Itabuna realizará ajustes de horários no transporte coletivo nos finais de semana


Medida, segundo a prefeitura, busca otimizar o atendimento durante o dia

Por /

A Prefeitura de Itabuna, por meio da Secretaria de Transportes e Trânsito (SETTRAN), após estudo realizado pela Diretoria de Transporte, promoverá ajustes de horários no transporte coletivo com o objetivo de reduzir o tempo de espera nos pontos de ônibus.

A medida, que entra em vigor a partir deste sábado, dia 23, busca otimizar o atendimento aos passageiros durante o dia, evitando a duplicidade de veículos em um mesmo local e diminuindo o intervalo entre as viagens.

De acordo com o secretário de Transportes e Trânsito, Fernando Benigno, a partir da próxima semana os técnicos da pasta irão avaliar o comportamento da frota no dia a dia, para que novos ajustes possam ser implementados e garantam um melhor serviço no transporte público.

“Vamos otimizar os horários para que o tempo de espera seja efetivamente menor”, afirmou. Ele também orientou os usuários a consultarem o aplicativo da empresa Atlântico Transportes, que disponibiliza os horários e itinerários atualizados.




