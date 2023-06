Prefeitura de Itabuna realizará Vacinação Especial de São João

Prefeitura de Itabuna realizará por meio da Secretaria Municipal de Saúde nesta quarta e quinta-feira, dias 14 e 15, das 14 às 17h, no Stand da CL na Praça Adami, uma ação especial de vacinação de São João. A imunização será contra a influenza, para a prevenção da gripe, e também vacinação de reforço da Pfizer Bivalente contra à Covid-19.

Para a vacinação da Influenza estão aptas todas as pessoas com idade a partir dos 6 meses de vida. Já para o reforço da Covid Bivalente podem ser imunizadas pessoas com idade a partir dos 18 anos que tenham cumprido o intervalo de 4 meses desde a última dose.

É necessário apresentar cartão de vacina, CPF ou cartão do SUS, além de relatório médico atualizado (últimos 6 meses) para aquelas pessoas que apresentam comorbidades.