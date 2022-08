Prefeitura de Itabuna recupera ramal do Ribeirão dos Cachorros

A Prefeitura de Itabuna está recuperando o ramal do Ribeirão dos Cachorros, região do bairro Santa Clara, na zona oeste do município, onde uma equipe da Superintendência de Serviços Públicos da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo (Siurb) está melhorando as condições de acesso, muito utilizado para o escoamento da produção leiteira.

O superintendente de Serviços Públicos, Francisco de Sousa Lino Filho, ressalta que esta é a primeira vez que o ramal do Ribeirão dos Cachorros passa por uma recuperação. “Estava necessitando de uma atenção especial, porque concentra um grande número de produtores de leite, que representam a Bacia Leiteira de Itabuna”, afirmou.

“Recebemos pedidos da Associação dos Agropecuaristas do Sul da Bahia (ADASB), porque muitos produtores de leite estavam com suas atividades inviabilizadas por conta das más condições da estrada. Materiais e insumos não estavam chegando nas propriedades, além da produção que não conseguia chegar ao destino em tempo hábil”, informou Sousa Lino.