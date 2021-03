Prefeitura de Itabuna sanitiza e desinfecta logradouros do centro da cidade

Uma equipe de funcionários e técnicos da Prefeitura de Itabuna fez a desinfecção e sanitização de calçadas e logradouros do centro da cidade na noite desta segunda-feira por determinação do prefeito Augusto Castro (PSD). Com o suporte de um carro-pipa da Emasa, foram aplicados produtos para afastar o risco de contaminação das pessoas pelo novo coronavírus.

Segundo o superintendente de Serviços Públicos, Francisco de Sousa Lino Filho, nesta primeira fase foram sanitizadas as avenidas do Cinquentenário e Duque de Caixas, Praça Adami e as ruas Ruffo Galvão e Firmino Alves. Ele explicou que outros logradouros do centro da cidade passarão pelo menos procedimento como preparativos para a reabertura do comércio na quarta-feira, dia 3.

Em suas redes sociais, o prefeito de Itabuna fez uma postagem onde reforça que a ação para sanitização da Avenida do Centenário e arredores, tem o objetivo de diminuir a carga de vírus nesses ambientes. “Nosso trabalho continua para que, em breve, tudo se normalize com segurança, para todos vocês!”, escreveu.

Depois do centro, a sanitização vai alcançar áreas comerciais dos maiores bairros da cidade, como São Caetano, Califórnia, Pontalzinho, Santo Antônio, Conceição, dentre outros.