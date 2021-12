Prefeitura de Itabuna suspende Ponto Facultativo dia 31 e convoca servidores municipais

A Prefeitura de Itabuna, por meio do Decreto nº 14.771, datado de hoje, suspendeu o ponto facultativo decretado para o dia 31 de dezembro. A medida baixada pelo prefeito Augusto Castro (PSD), tem como base os devastadores efeitos causados pela enchente no município decorrente das fortes chuvas em toda a região sul do Estado.

Também leva consideração o reconhecimento das situações de emergência e, logo após, o de calamidade pública, formalizadas, respectivamente, pelos Decretos Municipais de nº 14.767 e nº 14.768; e, a necessidade de os servidores públicos compareçam aos respectivos postos de trabalho ou locais de atendimento às vítimas das enchentes montados pela Prefeitura.

Por isso, todos os servidores públicos municipais da Prefeitura de Itabuna devem comparecer aos seus postos de trabalho ou em locais de atendimento às vítimas das enchentes, para o desempenho de suas atividades, conforme determinação de suas chefias imediatas. Excetuam-se das determinações aqueles servidores atingidos diretamente pelas enchentes ocorridas entre os dias 25 e 27.27.