Prefeitura de Itabuna vai inaugurar nova Casa Bolsa Família

Usuários do Cadastro Único (CadÚnico) terão um novo espaço para se inscrever nos programas sociais do Governo Federal. A Casa Bolsa Família, uma iniciativa da Prefeitura de Itabuna, por meio da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (SEMPS), será inaugurada nesta quinta-feira, dia 27, às 10h.

A sede fica na Avenida Fernando Gomes, no condomínio Centro Comercial de Itabuna, nas proximidades da rodoviária.

O diretor do Departamento de Combate à Pobreza da SEMPS, Rafael Souza, disse que a Casa Bolsa Família é um local amplo e de fácil acesso para a comunidade, que antes precisava ir até sede da Secretaria de Promoção Social, na Praça do Rotary, no Bairro Góes Calmon. A unidade atende entre 300 a 400 pessoas por dia.

No local também funcionará o atendimento do Setor de Habitação e do Programa PAA Alimentos.

O lançamento do novo espaça terá as presenças do prefeito Augusto Castro (PSD), do secretário municipal de Promoção Social e Combate a Pobreza, Josué Brandão Júnior, a Primeira-Dama, Andréa Castro, ex-titular da SEMPS, dirigentes de departamentos, secretários municipais, vereadores e convidados.