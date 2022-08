Prefeitura de Itabuna vai realizar seminário para o setor moveleiro

A Prefeitura de Itabuna vai realizar um seminário para profissionais de marcenaria nesta quarta-feira, dia 3, às 19 horas, no auditório da Associação Comercial e Empresarial de Itabuna (ACI). No encontro, o secretário municipal de Indústria, Comércio, Emprego e Renda, José Raimundo Araújo, vai falar sobre a importância da criação de um polo moveleiro em Itabuna e apresentar o potencial econômico deste segmento econômico.

“Essa é uma demanda antiga do segmento que precisa ser organizado, inclusive com CNPJ, pois temos média de 120 marceneiros na cidade”, disse o secretário. Ele frisou que o polo de fabricantes de móveis, gera R$ 5 milhões por ano. Com a estruturação do setor, é possível que sejam gerados R$ 50 milhões em negócios nos próximos anos. “ Entre Itabuna e Ilhéus são mais 5 mil imóveis que necessitam do serviço”, lembrou.

O seminário terá a participação de representantes do Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas (SEBRAE), do construtor Eugênio Badaró e da professora Josefina Fontes.

Durante o evento haverá palestras sobre inovação, tecnologia e protocolo envolvimento social governança (ESG), além de tratar das questões de governança, meio ambiente e social.