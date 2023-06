Prefeitura de Itacaré promove Seminário do Programa Junho Verde

Reafirmando o compromisso com a sustentabilidade e com a preservação ambiental, a Prefeitura de Itacaré, por meio das Secretarias Municipais de Meio Ambiente e Educação, realizou na quarta-feira (14), o primeiro dia do Seminário Ambiental do Junho Verde, abordando as ações relacionadas aos resíduos sólidos do município, pautadas no Programa Lixão Nunca Mais, que é uma referência nacional e conhecido internacionalmente. O seminário finaliza no dia 15 de junho.

No evento, foi lançado o Plano Municipal de Educação Ambiental de Itacaré, recém-elaborado pelos técnicos da SEMA e da Secretaria de Educação, o que foi recebido e elogiado pelo prefeito Antônio de Anízio. O plano será encaminhado agora para a Câmara de Vereadores, buscando a aprovação.

Itacaré tem despontado como a cidade do futuro alinhando economia sustentável, preservação e social, uma rede de trabalhos e ações, que têm transformado a cidade numa potente referência de cidade modelo futurista.

“A educação ambiental é fundamental para o desenvolvimento social e econômico da nossa cidade. Por isso, a instituição de um Plano Municipal de Educação Ambiental vem fortalecer a criação e troca de saberes, a partir da reflexão das questões ambientais locais, pautadas no diálogo com a comunidade escolar, com a sociedade e o poder público. Por Itacaré ser um celeiro de riquezas naturais, é imprescindível que haja planos de gerenciamento deste território de forma a preservar a qualidade de todo o meio ambiente”, afirmou o prefeito Antônio.

Vale salientar que o seminário faz parte do “Junho Verde”, e integra um conjunto de ações ambientais que a Prefeitura de Itacaré vem realizando por toda a cidade. Está sendo um mês inteiro de programação especial, com ações educativas, debates, palestras, rodas de conversas, novas ações de coleta seletiva, exposições, distribuição de mudas, plantio de árvores e eventos, com o objetivo de conscientizar a sociedade local sobre as questões relacionadas ao meio ambiente, incentivando através da educação, mudanças de comportamentos necessários para a conservação dos ecossistemas naturais e seres vivos.

A solenidade, que aconteceu na Sala de Eventos do Hotel Ecoporan, contou com a participação do prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, Secretário de Meio Ambiente, Marcos Luedy, Secretária de Educação, Jamille Silva, Secretário Executivo do Consórcio de Sustentável- Litoral Sul, Luciano Veiga; Procurador Jurídico do Município, Álvaro Miguel; Presidente da Associação Vitória, José Emerson; a Doutora em Biologia da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA), Dayane Santos Gomes, a Técnica Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, Daiane Luzia da Hora; o Diretor Comercial do Centro para a Valorização de Resíduos (CVR- Costa do Cacau), Rodrigo Zaché; Mateus Joceval do Instituto Renato Coelho Teixeira; a Diretora Executiva do Instituto Yandê, Neila Farias Lopes; o pesquisador da CEPLAC, Evaldo Costa Batista; a Doutora Karina M. Wolff e Integrantes do Projeto Plantando Juntos o Futuro e Viveiro Vida Guardiões da Natureza; José Carlos (Cooperlinea) e Cleber Ferraz do Programa Economia Verde.que trouxeram palestras e ou falas importantíssimas para o seminário. Estiveram presentes também secretários municipais, Polícia Militar, autoridades religiosas e políticas, além da comunidade em geral.