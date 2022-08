Prefeitura de Itacaré realizará cerimônia do fechamento definitivo do lixão

A Prefeitura de Itacaré estará realizando na próxima quinta-feira (25), às 14h no Auditório do Ecoporan Hotel, juntamente com o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) e a Cooperação Brasil-Alemanha, uma solenidade que marca o fechamento do lixão do município.

Segundo o prefeito Antônio de Anízio este é um grande marco para o município, mas que vai impactar todo o Brasil, servindo de exemplo para outras cidades. “Itacaré é conhecida mundialmente por suas belezas naturais, praias, comida, sua cultura e seu povo. Não poderíamos manter um lixão, como se fosse uma chaga em nossa cidade, o fechamento completo do lixão é uma das grandes conquistas da nossa cidade” enfatizou o prefeito.

O evento será iniciado com a cerimônia de abertura no Auditório do Ecoporan Hotel. Logo após, acontecerá o fechamento definitivo do lixão, seguindo da inauguração da Estação de Transbordo, construída em parceria com a CVR Costa do Cacau, que passará a receber os resíduos sólidos coletados no município, e a inauguração do Centro de Triagem e Econegócios.

Na cerimônia estarão presentes várias autoridades, dentre elas, o Prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio e outros prefeitos da região; a Câmara de Vereadores, autoridades civis e militares locais, e integrantes da sociedade civil e da Associação de Catadores Vitória; o Ministro de Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira; o Secretário Nacional de Saneamento, Pedro Maranhão; e a representante da Embaixada Alemã no Brasil.

Cooperação Brasil-Alemanha

A Cooperação Brasil-Alemanha para o Desenvolvimento Sustentável apoia, desde 2013, iniciativas para a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos considerando a proteção climática. A implementação destas ações é realizada pelo projeto ProteGEEr no âmbito da cooperação entre o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) e a agência alemã de cooperação técnica GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH), com o apoio do Ministério Alemão do Meio Ambiente, Proteção da Natureza, Segurança Nuclear e Defesa do Consumidor (BMUV).

“A cooperação entre o projeto ProteGEEr e o município de Itacaré é essencial para demonstrar como a proteção da natureza e climática podem promover benefícios locais, impactos sociais positivos e desenvolver a economia da região”, afirma Antônio de Anízio.