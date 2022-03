Prefeitura de Itajuípe e CVR Costa do Cacau assinam contrato para coleta de resíduos

A Prefeitura de Itajuípe e a CVR Costa do Cacau assinaram na manhã desta segunda-feira (14) o contrato para a destinação correta de resíduos, que marca o fim do lixão no município. Os resíduos serão enviados ao aterro sanitário da CVR, numa área da 75 hectares as margens da rodovia Ilhéus-Itabuna, única empresa do Sul da Bahia credenciada pelo Inema e Ibama para esse serviço, que atende as determinações do Plano Nacional de Saneamento.

No ato de assinatura, o prefeito de Itajuípe, Marcone Amaral , destacou que “trata-se de uma data histórica para o município, já que vamos acabar com o lixão e ter a oportunidade de colocar os resíduos num local adequado e também de fortalecer a coleta seletiva nas residências. É o primeiro passo para que Itajuípe evolua na conservação ambiental, com o desenvolvimento sustentável”.

De acordo com o secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Vinicyus Costa Guimarães, “esse processo vai diminuir bastante o impacto ambiental e fazer com que a população se sinta envolvida através da coleta seletiva de lixo”. “A destinação correta de resíduos vai além da questão ambiental e da atração de novos empreendimentos, porque retira famílias que viviam no lixão e lhes proporciona uma vida digna”, disse o secretário de Desenvolvimento Econômico, Renato Ramos Junior.

Itajuípe é a terceira cidade sul baiana a assinar contrato com a CVR Costa do Cacau, que já recebe os resíduos de Itabuna e Ibicaraí, além de empresas privadas. “A partir de Itajuípe poderemos efetivar contratos com outras prefeituras que fazem parte da Amurc. É importante destacar ainda que nossa relação com os municípios é de parceria, trabalhando as questões sociais e ambientais, que a educação e o incentivo à coleta seletiva”, ressalta o gerente comercial Mauricio Ramos Sena.

COLETA SELETIVA

Também foi assinado um convênio com a ONG Protetores dos Animais de Itajuípe-PAITA, que vai absorver os sete trabalhadores do lixão, com salário pago pelo município, e realiza a coleta seletiva, com renda destinada aos cuidados de cerca de 120 cães e gatos. A presidenta da PAITA, Alba Valette, afirma que “a ampliação da coleta seletiva, com o apoio da Prefeitura e da CVR vai garantir o nosso trabalho em defesa dos animais, permitindo a compra de ração e medicamentos”. Para agilizar a coleta seletiva, a CVR Costa do Cacau está doando duas ecobikes, três ecopontos e uma mesa separadora, e a Prefeitura de Itajuípe doou uma caçamba. A meta é coletar 30 toneladas mês de material reciclável.